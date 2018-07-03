В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На борту затонувшего у берегов Индонезии парома находились 140 пассажиров, сообщает газета «Известия».

Паром, на борту которого находились около 140 пассажиров и более 40 автомобилей опрокинулся недалеко от провинции Южный Сулавеси. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 11 человек, среди которых – один ребенок.

Сейчас на месте крушения судна ведется спасательная операция. Уже спасены порядка 30 человек.

