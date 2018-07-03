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Александр Елисеев

3 июля 2018, 16:48

Общество

После путешествия из Турина в Пекин итальянец связал свою жизнь с Казанью

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Фото: Султан Исхаков


Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Гражданин Италии Гуидо Гуэррини, путешествуя на машине из Турина в Пекин, в 2008 году посетил Казань. Эта поездка стала для него судьбоносной – впоследствии он не раз приезжал в город и даже нашел здесь себе супругу. Спустя десять лет итальянец решил повторить путешествие, а после его завершения окончательно переехать в Казань.

В этом году путешествие началось 16 июня. За три месяца команда опытных спортсменов намерена преодолеть в общей сложности 30 тыс. км. Сам Гуэррини является двукратным чемпионом мира FIA для автомобилей с альтернативными источниками энергии, а его напарник Эмануэле Калькетти – чемпион мира по экологическому ралли в 2012 году.

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«Этим путешествием мы хотим доказать, что можно проехать такое расстояние на машине с экологически чистым топливом. В прошлое путешествие мы использовали в качестве топлива бутан-пропановую смесь, в этом году двигатель нашей машины смешивает дизель и метан. Наш главный спонсор уже много лет сотрудничает с "КАМАЗом"», – отметил Гуидо Гуэррини.

Также спортсмен отметил, что к сожалению, итальянцы очень мало знают о Казани и до сих пор путают этот город и такую страну, как Казахстан. Поэтому Гуэррини преследует цель рассказать как можно большему числу соотечественников о красоте столицы Татарстана.

Для этого он создал страницы в социальных сетях, где на родном языке размещает записи о том, как живут Казань и Татарстан. После первого путешествия итальянец неоднократно посещал город по работе и, в конце концов, нашел здесь себе жену. В сентябре пара ожидает рождения ребенка.

«Сейчас я живу на две страны, но как только российская бюрократия мне поможет – я полностью перееду в Казань», – подчеркнул Гуэррини.

Сегодня в столице Татарстана прошла встреча итальянцев с руководителем городского Комитета содействия развитию туризма Дарьей Санниковой. Иностранцы предложили выработать совместную концепцию – как и что рассказывать их соотечественникам, чтобы привлечь их в Казань.

«Мы принимаем активное участие в международных выставках, но в Италии Казань представлена не так хорошо. Также мы устраиваем туры для иностранцев и выезжаем совместно с представителями туротрасли за рубеж, где устраиваем презентации с национальным колоритом. Это отличная возможность, если вы будете рассказывать итальянцам о красоте Казани», – отметила Санникова.

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Во время встречи Гуидо Гуэррини предложил рассмотреть возможность сделать побратимами Казань и его родной город Сансеполькро. Также он отметил, что у него есть мандат на определенные действия как у представителя городского Совета и он вправе по поручению мэра пригласить делегацию из столицы РТ в родной город на масштабный праздник, который состоится в сентябре будущего года.

«После Казани мы продолжим путешествие в Пекин, а в сентябре вновь приедем сюда, но уже другим маршрутом. В других городах мы не будем задерживаться так долго, как в Казани», – пояснил Эмануэле Калькетти.

С момента начала путешествия уже произошла небольшая авария – столкновение с ланью в Латвии. Однако в Казани машину отремонтировали, и сейчас она полностью готова к дороге, как и сами итальянцы.

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«В Казани нам понравился своеобразный социальный опыт – в текущей исторической ситуации люди разных национальностей живут в мире. Для меня лично очень важно, чтобы про этот город узнало как можно больше людей», – резюмировал Гуидо Гуэррини.

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