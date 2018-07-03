Марадона предложил бесплатно тренировать сборную Аргентины

Легендарный футболист возглавлял команду с 2008 по 2010 год.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о готовности бесплатно тренировать национальную сборную, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

«Я бы вернулся в сборную, и я сделал бы это бесплатно, я бы не просил ничего взамен», — сказал Марадона.

Спортсмен возглавлял аргентинскую команду с 2008 по 2010 год.

Ранее стало известно, что после поражения сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли покинет свой пост.