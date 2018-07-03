В Борисково в Казани горит частный дом и надворные постройки

Пожарные проложили магистральную линию и забирают воду из озера Кабан.

(Казань, 3 июля, «Татар-Информ»). В Казани в Борисково горит частный дом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О том, что из частного сектора валит густой черный дым в 15.47 на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили очевидцы.

Как выяснилось, на улице Борисковской горит деревянный частный дом и надворные постройки. На месте работают силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Сформировано три звена газодымозащитной службы. Есть ли внутри люди, пока неизвестно.

Пожарные проложили магистральную линию и забирают воду из озера Кабан.