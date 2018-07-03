Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США

Рекомендуем
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Члены Конгресса США, которые в настоящее время находятся с визитом в России, пригласили депутатов Госдумы посетить Соединенные Штаты. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.
Российская сторона приняла приглашение. По словам Аксакова, речь шла именно об официальном визите. Он не исключает, что визит делегации Госдумы РФ в США можно ожидать до конца 2018 года.
«Все согласились, что нужен диалог для того, чтобы обсуждать спорные вопросы», — отметил глава комитета.
Следующая новость
Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.
Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.
Налетчики в течение четырех лет держали в страхе владельцев магазинов, салонов сотовой связи и ломбардов.
Пожарные проложили магистральную линию и забирают воду из озера Кабан.
Мужчина пропал во понедельник, 2 июля, и о его местонахождении не было ничего известно до сегодняшнего утра.
В рамках мастер-класса состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ».
Экскурсию для коллег провела руководитель казанского пресс-центра футбольного мундиаля Эльвира Ахметова.
Сегодня днем возле мечети на Мусина прорвало трубу с кипятком.
Очевидцы сняли на видео, как пожарные и случайные прохожие поднимали автомобиль.
В Набережных Челнах следующий год будет объявлен Годом КАМАЗа, который отметит в 2019-м свое 50-летие.
Казань и сборная Японии взаимно удовлетворены сотрудничеством.
Коллектив под руководством Александра Сладковского выступил на сцене Большого зала Московской консерватории со скрипачом Павлом Милюковым.
Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах.
Заплыв на открытой воде в акватории Свияги состоится 7 июля.
Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в Интернете.
Авария произошла поздно ночью в Зеленодольском районе республики.
Купание в рекреационной зоне было запрещено 26 июня.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области