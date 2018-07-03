Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США

Российская сторона приняла приглашение, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Члены Конгресса США, которые в настоящее время находятся с визитом в России, пригласили депутатов Госдумы посетить Соединенные Штаты. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

Российская сторона приняла приглашение. По словам Аксакова, речь шла именно об официальном визите. Он не исключает, что визит делегации Госдумы РФ в США можно ожидать до конца 2018 года.

«Все согласились, что нужен диалог для того, чтобы обсуждать спорные вопросы», — отметил глава комитета.