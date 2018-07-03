Программу «Курочки мои» представят джазовые дивы на фестивале «JAZZ в Кремле»

Объявлена программа XII open-air фестиваля «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Объявлена программа XII Международного фестиваля «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер. Джазовые опен-эйры на Пушечном дворе Казанского Кремля будут проходить с 19 июля по 23 августа, по традиции еженедельно по четвергам. В афише — шесть концертов, участниками которых станут музыканты и коллективы из России, Германии, США, Японии и Голландии, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль Ольги Скепнер (экс-«JAZZ в усадьбе Сандецкого») проводится с 2007 года. В прошлом 2017-м году опен-эйр переехал на более просторную и вместительную площадку Казанского Кремля и сменил название, но не изменил идее, утверждают организаторы.

19 июля «JAZZ в Кремле» откроется с выступления трубача и пианиста Себастиана Штудницки (Германия) и российского LRK Trio (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов). 26 июля впервые в Казани выступит трио «футуриста джаза», пианиста и композитора BIGYUKI (США-Япония) при участии саксофониста Николая Моисеенко (Москва), также испытывающего неподдельный интерес к электронной музыке. 2 августа один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин представит свой проект «Orchestra 2.0» (при участии вокалиста Эмиля Гарта).

9 августа в рамках фестиваля состоится концерт пианиста Андрея Кондакова — ключевой фигуры джазового сообщества Санкт-Петербурга, идейного вдохновителя международных проектов. Вместе с соул-певицей Эми Питерс (Голландия) он представит джаз-роковый проект «Electric Project». Гостем вечера станет дуэт «MOSHCHEE» — обладатель специального приза Ольги Скепнер на конкурсе «Усадьба. Джаз» в Сочи (2017).

Вечер 16 августа будет отдан блюзу и авторской импровизационной музыке — в столице Татарстана выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершит концерт трех див джазовой сцены — Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу «Курочки мои».