По мнению американского лидера, результатом переговоров недовольны лишь находящиеся в оппозиции демократы.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о предотвращении им войны с Северной Кореей. Об этом он написал в своем Twitter’е.

При этом он заметил, что переговоры с КНДР идут хорошо и она не проводила ракетных пусков и ядерных испытаний уже восемь месяцев. Пока «вся Азия в восторге», по мнению Трампа, жалуется лишь «оппозиционная партия» (Демократическая партия США – прим. Т-и), запускающая фейковые новости.

Переговоры Президента США с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном прошли в Сингапуре 12 июня. 5 июля встретиться с северокорейским лидером должен американский госсекретарь Майк Помпео.