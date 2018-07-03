Россияне смогут проверять лекарств с помощью мобильного приложения

Возможность проверять легальность лекарств появится в России к концу 2019 года.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). У россиян появится возможность проверять легальность лекарств через приложение для мобильного телефона или с помощью общедоступного сканера. Жители России смогут пользоваться такой возможностью в конце 2019 года. Об этом сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

Полномасштабное внедрение системы маркировки лекарств не позволит, чтобы фальсифицированные лекарственные препараты поступали в легальный оборот. По словам Скворцовой, самым эффективным способом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарств.