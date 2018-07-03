Руководители пресс-служб министерств и ведомств РТ посетили пресс-центр ЧМ-2018

Экскурсию для коллег провела руководитель казанского пресс-центра футбольного мундиаля Эльвира Ахметова.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). С работой казанского пресс-центра чемпионата мира по футболу сегодня ознакомились руководители и сотрудники пресс-служб министерств и ведомств Татарстана. Экскурсию для них провела Эльвира Ахметова, возглавляющая информационный центр мундиаля в Татарстане.

Экскурсия началась с посещения фотовыставки, посвященной истории чемпионата. Уникальные фотографии почти вековой давности были предоставлены Уругваем.

«Министр спорта Уругвая совсем недавно и сам был в этом пресс-центре. Он был впечатлен и выставкой и организацией работы. Тогда же он подарил пресс-центру флаг своей страны. Сейчас он находится здесь, а позже будет передан в экспозицию, посвященную истории спорта в республике», — поделилась Ахметова.

У стенда «Татарстан — 1001 удовольствие», организованного Госкомитетом РТ по туризму, участникам экскурсии рассказали о том, что больше всего интересует иностранных журналистов, приезжающих в Татарстан. И если раньше большинство вопросов касалось того, где можно остановиться и где перекусить, то сейчас в приоритете у гостей музеи и экскурсии.

Экспозиция Музея чак-чака заставила задержаться. Даже те, кто живет и работает в Татарстане, пройти мимо и не попробовать традиционные лакомства чак-чак и баурсак просто не могут. А если дегустация еще и сопровождается интересным рассказом об истории и способах приготовления блюда, то уйти и не дослушать просто невозможно.

Не меньший интерес вызвала и экспозиция Татарского книжного издательства, где сегодня представлены все книжные новинки, которые печатаются в республике.

Пресс-секретари ознакомились и с рабочей зоной пресс-центра мундиаля, где каждый день трудятся десятки журналистов из стран-участниц чемпионата и ежедневно проходят презентации музеев, а также встречи с различными экспертами и спикерами.