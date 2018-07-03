Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 15:56

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Руководители пресс-служб министерств и ведомств РТ посетили пресс-центр ЧМ-2018

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров

Экскурсию для коллег провела руководитель казанского пресс-центра футбольного мундиаля Эльвира Ахметова.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). С работой казанского пресс-центра чемпионата мира по футболу сегодня ознакомились руководители и сотрудники пресс-служб министерств и ведомств Татарстана. Экскурсию для них провела Эльвира Ахметова, возглавляющая информационный центр мундиаля в Татарстане.

Экскурсия началась с посещения фотовыставки, посвященной истории чемпионата. Уникальные фотографии почти вековой давности были предоставлены Уругваем.

«Министр спорта Уругвая совсем недавно и сам был в этом пресс-центре. Он был впечатлен и выставкой и организацией работы. Тогда же он подарил пресс-центру флаг своей страны. Сейчас он находится здесь, а позже будет передан в экспозицию, посвященную истории спорта в республике», — поделилась Ахметова.

У стенда «Татарстан — 1001 удовольствие», организованного Госкомитетом РТ по туризму, участникам экскурсии рассказали о том, что больше всего интересует иностранных журналистов, приезжающих в Татарстан. И если раньше большинство вопросов касалось того, где можно остановиться и где перекусить, то сейчас в приоритете у гостей музеи и экскурсии.

Экспозиция Музея чак-чака заставила задержаться. Даже те, кто живет и работает в Татарстане, пройти мимо и не попробовать традиционные лакомства чак-чак и баурсак просто не могут. А если дегустация еще и сопровождается интересным рассказом об истории и способах приготовления блюда, то уйти и не дослушать просто невозможно.

Не меньший интерес вызвала и экспозиция Татарского книжного издательства, где сегодня представлены все книжные новинки, которые печатаются в республике.

Пресс-секретари ознакомились и с рабочей зоной пресс-центра мундиаля, где каждый день трудятся десятки журналистов из стран-участниц чемпионата и ежедневно проходят презентации музеев, а также встречи с различными экспертами и спикерами.

Следующая новость

Татарстанские кадеты отправились на вторую смену лагеря «Гвардеец»
Новости дня
16:48
После путешествия из Турина в Пекин итальянец связал свою жизнь с Казанью

Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.

16:44
В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018
16:40
В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

16:30
Программу «Курочки мои» представят джазовые дивы на фестивале «JAZZ в Кремле»
16:27
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Налетчики в течение четырех лет держали в страхе владельцев магазинов, салонов сотовой связи и ломбардов.

16:24
Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США
16:21
В Борисково в Казани горит частный дом и надворные постройки

Пожарные проложили магистральную линию и забирают воду из озера Кабан.

16:17
В Лениногорске в реке найдено тело пропавшего 47-летнего мужчины

Мужчина пропал во понедельник, 2 июля, и о его местонахождении не было ничего известно до сегодняшнего утра.

16:16
Слепой путешественник расскажет казанцам, как добраться до Карибских островов и Азии

В рамках мастер-класса состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ».

16:00
Трамп заявил о предотвращении им войны с Северной Кореей
15:56
Руководители пресс-служб министерств и ведомств РТ посетили пресс-центр ЧМ-2018

Экскурсию для коллег провела руководитель казанского пресс-центра футбольного мундиаля Эльвира Ахметова.

15:55
В Казани из-за разлившегося кипятка ограничено движение по улице Чуйкова

Сегодня днем возле мечети на Мусина прорвало трубу с кипятком.

15:55
Сбитую иномаркой без водителя жительницу Елабуги из-под авто доставали очевидцы и пожарные

Очевидцы сняли на видео, как пожарные и случайные прохожие поднимали автомобиль.

15:52
Сергей Лавров встретился с делегацией американских конгрессменов
15:48
К юбилею КАМАЗа в Челнах издадут детскую книгу и сборник со стихами об автогиганте

В Набережных Челнах следующий год будет объявлен Годом КАМАЗа, который отметит в 2019-м свое 50-летие.

15:34
Сборная Японии осталась довольна базой на ЧМ в Казани

Казань и сборная Японии взаимно удовлетворены сотрудничеством.

15:32
Порошенко заявил о стремлении Украины войти в Евросоюз до 2025 года
15:30
На телеканале «Культура» покажут запись концерта Симфонического оркестра РТ

Коллектив под руководством Александра Сладковского выступил на сцене Большого зала Московской консерватории со скрипачом Павлом Милюковым.

15:20
В МИД назвали условия для создания альтернативного интернета в России
15:08
В Верхнеуслонском районе РТ досрочно прекратили полномочия депутата сельского поселения

Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах.

15:06
В Госдуме предложили распространить действие закона о СМИ-иноагентах на журналистов
15:04
Минниханов проплывет полтора километра в заплыве SVIYAGA SWIM-2018

Заплыв на открытой воде в акватории Свияги состоится 7 июля.

14:57
Возле мечети на перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток

Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в Интернете.

14:53
На трассе М7 в Татарстане легковушка «приземлилась» на дерево

Авария произошла поздно ночью в Зеленодольском районе республики.

14:40
Пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха

Купание в рекреационной зоне было запрещено 26 июня.

События

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует