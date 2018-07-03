Сегодня днем возле мечети на Мусина прорвало трубу с кипятком.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани из-за разлившегося кипятка ограничено движение по улице Чуйкова, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На время ремонтных работ полностью закрыт проезд для любых видов транспорта от улицы Бондаренко до Мусина.

Госавтоинспекция Казани призывает водителей заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на перекрестке Чуйкова и Мусина произошло ЧП. Очевидцы происшествия выложили в соцсетях видеозаписи происшествия, где отчетливо видно, как по улице бежит поток горячей воды. В какой-то момент высокой температуры не выдержал дорожный знак и упал в кипящую воду.



