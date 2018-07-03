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В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 15:55

Происшествия

В Казани из-за разлившегося кипятка ограничено движение по улице Чуйкова

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Фото: соц сети

Сегодня днем возле мечети на Мусина прорвало трубу с кипятком.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани из-за разлившегося кипятка ограничено движение по улице Чуйкова, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На время ремонтных работ полностью закрыт проезд для любых видов транспорта от улицы Бондаренко до Мусина.

Госавтоинспекция Казани призывает водителей заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на перекрестке Чуйкова и Мусина произошло ЧП. Очевидцы происшествия выложили в соцсетях видеозаписи происшествия, где отчетливо видно, как по улице бежит поток горячей воды. В какой-то момент высокой температуры не выдержал дорожный знак и упал в кипящую воду.


 

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