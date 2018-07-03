Данис Зарипов в Елабужском районе РТ встретился с болельщиками

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Фото: Служба новостей ЕСН
(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селе Татарский Дюм-Дюм Елабужского района Татарстана состоялась встреча известного хоккеиста Даниса Зарипова с молодыми спортсменами и любителями хоккея.
На встречу со своим кумиром болельщики стали подъезжать еще задолго до его приезда. Здесь собралась большая толпа из юных хоккеистов Елабужского, Мамадышского и Менделеевского районов, а также из местных жителей. Так, елабужане приехали сюда на двух автобусах.
Собравшиеся задавали интересующие их вопросы, брали автографы и фотографировались, причем не только с самим хоккеистом. Ведь пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов привез его с собой.
«Я очень ценю общение с болельщиками. Считаю, что коммуникация между игроками и болельщиками обязательно нужна, потому что это одна команда. Болельщики всегда поддерживают нас, и их эмоции, безусловно, нам помогают, это наш шестой игрок на поле», – сказал Данис Зарипов.
На вопрос же одного из журналистов о том, стоит ли ждать шестого кубка, хоккеист ответил, что, конечно же, ему хочется этого, но все зависит от того, как будет складываться следующий сезон. «В любом случае на каждую игру мы выходим с настроем только на победу. Будем выкладываться и стараться побеждать», – добавил Зарипов.
С фанатами спортсмен общался в течение двух часов.
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