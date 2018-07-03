Сергей Лавров встретился с делегацией американских конгрессменов

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с американскими конгрессменами, которые планируют пробыть в России до 5 июля, пишет газета «Коммерсантъ».
Лавров выразил надежду на то, что «визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами» двух стран. По его мнению, восстановление диалога очень своевременно происходит перед встречей Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится 16 июля в Хельсинки.
В рамках мероприятия было затронуто много серьезных вопросов, однако акцент был сделан на предстоящем саммите, сообщил руководитель делегации США, сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби.
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