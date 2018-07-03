Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 15:52

Политика

Сергей Лавров встретился с делегацией американских конгрессменов

Рекомендуем

Наибольшее внимание было уделено предстоящей встрече Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с американскими конгрессменами, которые планируют пробыть в России до 5 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

Лавров выразил надежду на то, что «визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами» двух стран. По его мнению, восстановление диалога очень своевременно происходит перед встречей Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится 16 июля в Хельсинки.

В рамках мероприятия было затронуто много серьезных вопросов, однако акцент был сделан на предстоящем саммите, сообщил руководитель делегации США, сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби.

Следующая новость

Минниханов встретился в Москве с министром сельского хозяйства РФ

Новости дня
16:49
В аэропорту «Внуково» из-за сломанного шасси экстренно сел чартер из Турции
16:48
После путешествия из Турина в Пекин итальянец связал свою жизнь с Казанью

Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.

16:44
В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018
16:40
В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

16:30
Программу «Курочки мои» представят джазовые дивы на фестивале «JAZZ в Кремле»
16:27
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Налетчики в течение четырех лет держали в страхе владельцев магазинов, салонов сотовой связи и ломбардов.

16:24
Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США
16:21
В Борисково в Казани горит частный дом и надворные постройки

Пожарные проложили магистральную линию и забирают воду из озера Кабан.

16:17
В Лениногорске в реке найдено тело пропавшего 47-летнего мужчины

Мужчина пропал во понедельник, 2 июля, и о его местонахождении не было ничего известно до сегодняшнего утра.

16:16
Слепой путешественник расскажет казанцам, как добраться до Карибских островов и Азии

В рамках мастер-класса состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ».

16:00
Трамп заявил о предотвращении им войны с Северной Кореей
15:56
Руководители пресс-служб министерств и ведомств РТ посетили пресс-центр ЧМ-2018

Экскурсию для коллег провела руководитель казанского пресс-центра футбольного мундиаля Эльвира Ахметова.

15:55
В Казани из-за разлившегося кипятка ограничено движение по улице Чуйкова

Сегодня днем возле мечети на Мусина прорвало трубу с кипятком.

15:55
Сбитую иномаркой без водителя жительницу Елабуги из-под авто доставали очевидцы и пожарные

Очевидцы сняли на видео, как пожарные и случайные прохожие поднимали автомобиль.

15:52
Сергей Лавров встретился с делегацией американских конгрессменов
15:48
К юбилею КАМАЗа в Челнах издадут детскую книгу и сборник со стихами об автогиганте

В Набережных Челнах следующий год будет объявлен Годом КАМАЗа, который отметит в 2019-м свое 50-летие.

15:34
Сборная Японии осталась довольна базой на ЧМ в Казани

Казань и сборная Японии взаимно удовлетворены сотрудничеством.

15:32
Порошенко заявил о стремлении Украины войти в Евросоюз до 2025 года
15:30
На телеканале «Культура» покажут запись концерта Симфонического оркестра РТ

Коллектив под руководством Александра Сладковского выступил на сцене Большого зала Московской консерватории со скрипачом Павлом Милюковым.

15:20
В МИД назвали условия для создания альтернативного интернета в России
15:08
В Верхнеуслонском районе РТ досрочно прекратили полномочия депутата сельского поселения

Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах.

15:06
В Госдуме предложили распространить действие закона о СМИ-иноагентах на журналистов
15:04
Минниханов проплывет полтора километра в заплыве SVIYAGA SWIM-2018

Заплыв на открытой воде в акватории Свияги состоится 7 июля.

14:57
Возле мечети на перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток

Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в Интернете.

14:53
На трассе М7 в Татарстане легковушка «приземлилась» на дерево

Авария произошла поздно ночью в Зеленодольском районе республики.

События

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует