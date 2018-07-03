В Высокогорском районе отгремел фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены»

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Фото: Высокогорские вести
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В парке «Заказанье» в селе Высокая Гора отгремел фестиваль фольклорного искусства «Иске-Казан тугэрэк уены», пишет местная газета «Высокогорские вести».
Праздник известен не только выступлениями фольклорных коллективов со всего Татарстана, но и забавными конкурсами и веселыми играми. Гостям фестиваля еще с прошлого года пришелся по вкусу необычный конкурс «Гуси». Суть его заключается в том, что нужно накинуть кольцо на шею гуся. Победителем становится самый меткий участник, и он забирает того гуся, в которого смог попасть кольцом.
На площадке проходило сразу несколько конкурсов. Людей, желающих проявить себя, было очень много, и каждый мог найти занятие по душе. Особенно собравшимся понравился такой конкурс, как бой мешками с сеном. Это игра с давней традицией собрала множество участников и зрителей.
Юным гостям фестиваля также понравились игры и подарки. «Маленькая принцесса Татарстана» Юлиана Сергеева по достоинству оценила празднество.
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