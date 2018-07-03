Порошенко заявил о стремлении Украины войти в Евросоюз до 2025 года

Украинский лидер провел в Белграде переговоры со своим сербским коллегой.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Украина стремится стать членом Европейского Союза до 2025 года. Об этом Президент этой страны Петр Порошенко заявил на брифинге после встречи со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, передает РТС.

При этом украинский лидер назвал соответствующие планы «нашей общей целью». Также он пожелал, чтобы Сербия тоже преодолела все препятствия на пути в Евросоюз.

Кроме того, и Вучич, и Порошенко подчеркнули, что возглавляемые ими страны взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга.