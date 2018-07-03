К юбилею КАМАЗа в Челнах издадут детскую книгу и сборник со стихами об автогиганте

В Набережных Челнах следующий год будет объявлен Годом КАМАЗа, который отметит в 2019-м свое 50-летие.

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). К юбилею КАМАЗа в Набережных Челнах издадут детскую книгу и сборник со стихами об автогиганте.

В Набережных Челнах следующий год будет объявлен Годом КАМАЗа: в 2019-м он отметит свое 50-летие. В честь этого события в городе и на автогиганте запланирован ряд мероприятий. Одно из них — издание книг о КАМАЗе.

Первыми увидят свет две книги. Одной из них станет детское издание, в котором в доступной интерактивной форме юным читателям расскажут об этапах создания камского большегруза и развития предприятия.

Вторая книга представляет собой сборник стихотворений о КАМАЗе.

«В данный момент идет работа по сбору литературных, поэтических композиций, авторами которых являются бывшие и нынешние работники компании, жители Набережных Челнов. На портале „Комета“ создаётся единая база, где будут собраны все стихотворения, написанные известными авторами или рабочими в разные годы об автогиганте. Лучшие стихотворения, которые отберет специальная комиссия, войдут в сборник, посвящённый 50-летию КАМАЗа», — сообщила главный специалист по нематериальной мотивации службы трудовых контрактов ПАО «КАМАЗ» Мария Сарычева.