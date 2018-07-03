На телеканале «Культура» покажут запись концерта Симфонического оркестра РТ

Коллектив под руководством Александра Сладковского выступил на сцене Большого зала Московской консерватории со скрипачом Павлом Милюковым.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня в 16.25 по московскому времени на телеканале «Культура» покажут запись концерта Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского, который прошел на сцене Большого зала Московской консерватории.

В программе – Второй концерт для скрипки с оркестром и Симфония № 6 Дмитрия Шостаковича. В качестве солиста на концерте выступил российский скрипач, солист московской филармонии и обладатель многих престижных музыкальных наград Павел Милюков.