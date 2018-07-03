Сборная Японии осталась довольна базой на ЧМ в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Футбольная сборная Японии осталась довольна своей базой на чемпионате мира по футболу: команда Страны восходящего солнца располагалась в Казани на базе ФК «Рубин». Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает ТАСС.
«Хотелось бы отметить их аккуратизм во всем, они очень приятные и коммуникабельные люди», — сказал министр. Спортсмены и персонал вели себя скромно и были скупы на эмоции, однако они — «очень четкие», отметил Леонов, добавив, что с точки зрения администрирования с японцами было приятно работать.
Казань и сборная Японии остались взаимно удовлетворены сотрудничеством. «На уровне топ-менеджмента сборной оценка пребывания в Казани и всего, что с этим было связано, была положительной», — подчеркнул глава ведомства. Он также отметил достойную игру команды на мундиале.
На родину японская сборная отправится 4 июля.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Японии убралась в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону после матча с Бельгией.
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