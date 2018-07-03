Для гостей Спасской ярмарки Елабуги построят автостоянку на три тысячи мест

Рекомендуем
(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). До Спасской ярмарки на Шишкинских прудах Елабуги завершится работа по строительству парковки на 3 тыс. машин площадью 10 га.
Таким образом, впервые за 11 лет проведения ярмарки ее гости и участники смогут оставлять автомобили рядом с площадкой, на которой она проводится, а не на улицах исторической части города.
Сегодня глава Елабужского района РТ Геннадий Емельянов ознакомился с ходом дорожных работ. В ходе объезда также обсуждалась возможность установки дополнительных дорожных знаков и указателей, состояние проездов к территории ярмарки, необходимость установки биотуалетов. По итогам осмотра глава района дал несколько поручений. В том числе – о расчистке территории рядом с домами и храмами от американского клена, который является одним из самых агрессивных древесных сорняков.
Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.
Следующая новость
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.
На территории Татарстана появятся четыре новых музея.
Праздник известен не только выступлениями фольклорных коллективов со всего Татарстана, но и забавными конкурсами и веселыми играми.
Только в Свияжске с начала мундиаля побывали более 17 тысяч иностранных футбольных болельщиков.
Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин завоевал право участвовать в чемпионате России.
Пожар произошел сегодня днем в селе Троицкий Урай.
Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.
Стороны обсудили налаживание сотрудничества между татарстанскими и казахстанскими СМИ.
Врачи больницы будут консультировать пациентов в кабинете мониторинга орфанных заболеваний.
Участники акции очистили берег озера от ПЭТ-бутылок, бумажных отходов, целлофановых пакетов – все, что осталось после отдыхающих.
Последние четыре года Татарстан обеспечивает ежегодный прирост инвестиций в основной капитал.
За последние шесть лет ВРП Татарстана вырос более чем на четверть, а объем инвестиций удвоился.
Последствия ДТП удалось заснять на камеры мобильных телефонов очевидцам происшествия.
В ходе рабочего визита Рустам Минниханов должен, в частности, встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.
Добровольцы станцевали под официальную песню чемпионата мира Live It Up.
Суперкомпьютеры внедряются на производственных площадках республики.
В ходе чемпионата разыграют девять комплектов медалей в классах «420», «Лазер – радиал», «Луч – радиал», «Луч» (мужчины).
В районах республики предполагается возвести пять универсальных спортзалов и восемь крытых бассейнов.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?