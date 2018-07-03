Для гостей Спасской ярмарки Елабуги построят автостоянку на три тысячи мест

Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). До Спасской ярмарки на Шишкинских прудах Елабуги завершится работа по строительству парковки на 3 тыс. машин площадью 10 га.

Таким образом, впервые за 11 лет проведения ярмарки ее гости и участники смогут оставлять автомобили рядом с площадкой, на которой она проводится, а не на улицах исторической части города.

Сегодня глава Елабужского района РТ Геннадий Емельянов ознакомился с ходом дорожных работ. В ходе объезда также обсуждалась возможность установки дополнительных дорожных знаков и указателей, состояние проездов к территории ярмарки, необходимость установки биотуалетов. По итогам осмотра глава района дал несколько поручений. В том числе – о расчистке территории рядом с домами и храмами от американского клена, который является одним из самых агрессивных древесных сорняков.

Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 3 по 5 августа.