В Верхнеуслонском районе РТ досрочно прекратили полномочия депутата сельского поселения

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На внеочередном заседании Совета Верхнеуслонского района Татарстана с участием депутатов Совета Печищенского сельского поселения досрочно лишился полномочий депутат этого Совета Александр Романов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе. Таким образом, Романов не исполнил обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Для лишения полномочий понадобилось соответствующее заявление Президента Татарстана Рустама Минниханова. В заседании приняли участие заведующий отделом антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин и другие сотрудники этого отдела, прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров и иные официальные лица.
В первый раз Александр Романов, избранный депутатом в 2015 году, был лишен полномочий еще 25 сентября 2017-го. Однако ему удалось добиться отмены этого решения через суд, и 26 февраля 2018-го он вновь стал депутатом.
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