В Нижнекамском районе очистили берег озера Долгое

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе прошла акция по уборке прибрежной территории озера Долгое, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.
Участники акции очистили берег озера от ПЭТ-бутылок, бумажных отходов, целлофановых пакетов – все, что осталось после отдыхающих. Волонтеры уверены, что чистая среда – забота каждого жителя.
В мероприятии приняли участие активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» города Нижнекамска и специалисты Закамского территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ.
В рамках акции инспектора Закамского управления провели рейд по соблюдению экологического законодательства. Экологи направили в Управление ГИБДД МВД по РТ запросы для установления и привлечения лиц, паркующих автомобили в водоохранной зоне. За это нарушение предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей.
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