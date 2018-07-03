В Нижнекамском районе очистили берег озера Долгое

Участники акции очистили берег озера от ПЭТ-бутылок, бумажных отходов, целлофановых пакетов – все, что осталось после отдыхающих.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе прошла акция по уборке прибрежной территории озера Долгое, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.



Участники акции очистили берег озера от ПЭТ-бутылок, бумажных отходов, целлофановых пакетов – все, что осталось после отдыхающих. Волонтеры уверены, что чистая среда – забота каждого жителя.



В мероприятии приняли участие активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» города Нижнекамска и специалисты Закамского территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ.



В рамках акции инспектора Закамского управления провели рейд по соблюдению экологического законодательства. Экологи направили в Управление ГИБДД МВД по РТ запросы для установления и привлечения лиц, паркующих автомобили в водоохранной зоне. За это нарушение предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тыс. рублей.