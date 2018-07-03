Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин завоевал право участвовать в чемпионате России.

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ»). Челнинский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата ПФО по греко-римской борьбе, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

В Ульяновске прошел чемпионат Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.

Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин показал третий результат в весовой категории до 130 килограммов. Это дало ему право принять участие в чемпионате России.