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Татар-информ

3 июля 2018, 19:14

Спорт

Челнинский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата ПФО по греко-римской борьбе

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Фото: Управление физкультуры и спорта исполкома Набережных Челнов

Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин завоевал право участвовать в чемпионате России.

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ»). Челнинский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата ПФО по греко-римской борьбе, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

В Ульяновске прошел чемпионат Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.

Воспитанник челнинской спортивной школы «Витязь» Ильяс Газизуллин показал третий результат в весовой категории до 130 килограммов. Это дало ему право принять участие в чемпионате России.   

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