Авария произошла поздно ночью в Зеленодольском районе республики.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане легковушка «приземлилась» на дерево, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧс России по РТ.

Сообщение о вылетевшей в кювет «Ладе» в Зеленодольском районе республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 поздно ночью в среду, 3 июля.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №5 обнаружили, что легковушка съехала с дороги в кювет и почти «влетела» на дерево.

Пожарные отключили аккумулятор у разбитого автомобиля и поставили его на колеса. Количество пострадавших и причины ДТП устанавливаются.

