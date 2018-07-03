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Фото: соц сети
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Возле мечети на перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток. Видео с места происшествия выложили пользователи в соцсетях.
ЧП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина. По улице бурным потоком бежит горячая вода. От высокой температуры вздыбливается асфальт .
Очевидцы сообщают, что в какой-то момент высокой температуры не выдержал дорожный знак и упал в кипящую воду.
В мэрии Казани ситуацию пока никак не комментируют.
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