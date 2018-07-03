Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в Интернете.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Возле мечети на перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток. Видео с места происшествия выложили пользователи в соцсетях.

ЧП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина. По улице бурным потоком бежит горячая вода. От высокой температуры вздыбливается асфальт .

Очевидцы сообщают, что в какой-то момент высокой температуры не выдержал дорожный знак и упал в кипящую воду.

В мэрии Казани ситуацию пока никак не комментируют.