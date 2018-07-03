Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Удмуртии задержали укравшую почти сто тысяч рублей у пенсионерки из Елабуги, сообщил начальник ОМВД по Елабужскому району РТ Юрий Пономарев.

Две недели назад двое женщин напросились на ночевку к пожилой елабужанке и, предложив снять с нее порчу, украли 94 тысячи рублей.

Женщин зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Одну из них полицейские задержали в Удмуртии, сама она – жительница Кировской области. По словам полицейских, деньги пожилой жительнице Елабуги вернут.