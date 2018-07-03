(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Удмуртии задержали укравшую почти сто тысяч рублей у пенсионерки из Елабуги, сообщил начальник ОМВД по Елабужскому району РТ Юрий Пономарев.
Две недели назад двое женщин напросились на ночевку к пожилой елабужанке и, предложив снять с нее порчу, украли 94 тысячи рублей.
Женщин зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Одну из них полицейские задержали в Удмуртии, сама она – жительница Кировской области. По словам полицейских, деньги пожилой жительнице Елабуги вернут.
Следующая новость
Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.
«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.
На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.
За месяц аэропорт обслужил более 74 тысяч человек.
В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы».
С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков.
Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.
В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.
Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.
Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.
Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.
По сведениям ФГУП «Татарстан Почтасы», на доставку послания ушла неделя.
Капремонт улицы позволит разгрузить федеральную трассу М7 на участке от Орловского кольца до улицы Металлургическая.
У фанатов хоккея была возможность прикоснуться к Кубку Гагарина.
В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.
Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.
Общестроительные работы на соборе планируется завершить 4 ноября.
На территории Татарстана появятся четыре новых музея.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?