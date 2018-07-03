Среди обвиняемых – сотрудник полиции, который оказывал покровительство участникам преступной группы.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В суд ушло скандальное дело актанышских браконьеров, которые выловили 27 тысяч раков, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в октябре прошлого года сотрудники СК совместно с сотрудниками МВД по РТ провели операцию по задержанию браконьеров в Актанышском районе республики. У подозреваемых изъяли более 27 тысяч раков. Ущерб от вылова превысил 1 млн рублей.

Всего было задержано восемь человек, среди которых – сотрудник полиции, который покровительствовал преступному бизнесу. Как стало известно следствию, страж порядка за «молчание» и помощь в незаконном бизнесе получил взятку в 50 тыс. рублей.

Пятеро фигурантов дела частично признали вину. Шестой подозреваемый полностью согласился с предъявленным обвинением.

Уголовное дело направлено в Актанышский районный суд для рассмотрения по существу.