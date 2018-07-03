В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор участникам бандитской группы, которая совершала вооруженные нападения на ломбарды, ювелирные салоны, букмекерские конторы и спорт-кафе.
Участники группы появились в суде в медицинских масках, снимающим их журналистам показывали неприличные жесты и еще больше прятали лица.
Пока судья зачитывал приговор, обвиняемые переговаривались, смеялись и пытались общаться через стекло со своими родными.
Урмацкого и его сообщников обвиняют в нескольких преступлениях, которые они начали совершать еще в 2008 году. Они достали оружие и грабили ломбарды, спорт-кафе, игровые салоны и ювелирные магазины.
Украденное сбывали в торговый центр «Алтын» и снова в ломбарды.
Наводили их на места будущих преступлений знакомые, которые работали администраторами в различных заведениях, которые сообщали им сумму выручки и график работы.
Если знакомых в заведении не было, они отвлекали сотрудников и крали товар. В некоторых случаях применяли оружие.
Во время вооруженных разбойных нападений в заведении могли находиться не только охранники и сотрудники, но и посетители.
Среди ограбленных Урмацким и его сообщниками – салон сотовой связи МТС, «Евросеть» и ювелирный салон «585».
Деньги делили между собой, часть оставляли в «общак». Выручка от одной «ходки» достигала полутора миллионов рублей.
Пистолеты они хранили на заброшенных заводах и военных базах.
С юных лет налетчики состояли в различных группировках, имели криминальные связи.
Все преступления банды были тщательно спланированы. Налетчики надевали маски из чулок и использовали театральный грим.
Участников группы обвиняли в бандитизме, разбое с применением оружия, грабежах, незаконном хранении оружия и еще по нескольким статьям.
В итоге суд приговорил лидера банды Урмацкого к 17 годам, Галиева и Степина к 16 годам, Чехлова и Флегонтова к 10 годам, Железкова – к 5 годам. Все пятеро будут отбывать сроки в колонии строгого режима.
Ко всем пятерым предъявлены гражданские иски. Автомобиль Галиева арестован в счет возмещения ущерба.
«Нет конкретных доказательств. Есть свидетели, так называемые засекреченные, это такие же ранее судимые или отбывающие наказания. Он засекречен и дает показания, он там не был – это же бред», – возмущен адвокат Галиева Николай Быков.
Он планирует обжаловать приговор.
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