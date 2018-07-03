Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с Бельгией

Японцы оставили в раздевалке записку со словом «Спасибо».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Футбольная сборная Японии после проигрыша команде Бельгии оставила идеальный порядок в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери.

Японцы убрались в раздевалке и оставили записку со словом «Спасибо».

Болельщики команды Страны восходящего солнца также убрали мусор на стадионе после матча.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Япония — Бельгия завершился со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. Победители сыграют с командой Бразилии в Казани 6 июля.