На саммите 16 июля в Хельсинки лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В начале саммита Россия — США, который пройдет в Хельсинки 16 июля, не исключается возможность разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа один на один при наличии предварительной договоренности. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, формат тет-а-тет абсолютно подходит России, а для Путина комфортны любые форматы, которые удобны для его собеседников.

Встреча лидеров двух государств запланирована на 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп будут обсуждать ряд непростых вопросов, в том числе касающихся темы Сирии, сообщил Песков.