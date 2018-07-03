Спортсменка из Татарстана заняла первое место летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы

Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Алина Соколова заняла первое место в юношеском зачете (110 см) по конкуру летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

Другая представительница татарстанского конного спорта, Айгуль Насыбуллина на лошади Рефлекс взяла четвертое место в общем зачете 100 см. Соперниками спортсменки были представители Москвы, Московской области и Мордовии.