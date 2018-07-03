Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 23:41

Спорт

Спортсменка из Татарстана заняла первое место летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы

Рекомендуем

Фото: mdms.tatarstan.ru

Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Алина Соколова заняла первое место в юношеском зачете (110 см) по конкуру летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

Другая представительница татарстанского конного спорта, Айгуль Насыбуллина на лошади Рефлекс взяла четвертое место в общем зачете 100 см. Соперниками спортсменки были представители Москвы, Московской области и Мордовии.

Следующая новость

В Альметьевске состоялась спартакиада по стритболу среди молодых специалистов
Новости дня
01:04
В Нижнекамске в День семьи, любви и верности пройдет парад двойняшек и гастрономическое шоу

В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».

00:14
Стало известно, за что чаще всего штрафуют россиян
3.07 23:55
Объявлен всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.

3.07 23:41
Спортсменка из Татарстана заняла первое место летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы

Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

3.07 23:23
На площади Тысячелетия в Казани горела «ГАЗель» с фастфудом

«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.

3.07 23:18
В Заинске после капремонта открылся филиал поликлиники

На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.

3.07 23:09
Аэропорт «Бегишево» в июне увеличил перевозку пассажиров на 50 процентов

За месяц аэропорт обслужил более 74 тысяч человек.

3.07 22:49
Финалисты проекта «Кадровый резерв» проходят стажировку в Москве

В программе стажировки состоится презентация проекта «Московские сезоны» в Департаменте торговли и услуг Москвы, знакомство с МФЦ «Мои документы».

3.07 22:40
Егор Дружинин присудил победу верхнеуслонским хореографам на конкурсе в лагере «Сэлэт»

С 27 по 30 июня в Билярском районе состоялась вторая смена лагеря «Сэлэт» для одаренных детей и подростков.

3.07 22:22
В Альметьевске состоялась спартакиада по стритболу среди молодых специалистов

Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.

3.07 22:12
В Алькеевском районе РТ стартовал игровой фестиваль «Эйлэн-бэйлэн»

В фестивале участвуют 14 детских коллективов из десяти районов Татарстана, а также из Казани и Тюмени.

3.07 22:00
Татарстанский мультфильм «Домой» стал лучшим на кинофестивале в Петербурге

Церемония награждения прошла на Ленфильме в Санкт-Петербурге 30 июня.

3.07 21:49
В Удмуртии задержали укравшую почти сто тысяч рублей у пенсионерки из Елабуги

Как сообщили в полиции, деньги пожилой женщине вернут.

3.07 21:41
Посетивший Россию парламентарий из США находился в черном списке
3.07 21:30
Отборочная комиссия фестиваля мусульманского кино закончила свою работу

Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.

3.07 21:26
Россияне смогут проверять лекарств с помощью мобильного приложения
3.07 21:22
Почта России назвала недостоверной информацию о шедшем 11 лет письме

По сведениям ФГУП «Татарстан Почтасы», на доставку послания ушла неделя.

3.07 21:10
В Набережных Челнах на улице Техническая появится надземный пешеходный переход

Капремонт улицы позволит разгрузить федеральную трассу М7 на участке от Орловского кольца до улицы Металлургическая.

3.07 20:58
Данис Зарипов в Елабужском районе РТ встретился с болельщиками

У фанатов хоккея была возможность прикоснуться к Кубку Гагарина.

3.07 20:47
В Тукаевском районе проверят чистоту водоемов

В четырех местах, которые жители района облюбовали для купания, возьмут пробы воды для проведения микробиологического анализа.

3.07 20:38
ФСБ три года следила за предполагаемой шпионкой Кариной Цуркан
3.07 20:30
Опубликован финальный трейлер «Небоскреба» с Дуэйном Джонсоном
3.07 20:20
Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
3.07 20:12
В Лаишевском районе РТ на ремонт закроется участок автодороги Сокуры – Кирби – Травкино

Водители смогут объехать ремонтируемый участок по дорогам федерального и регионального значения.

3.07 20:00
Новое оборудование Минэкологии РТ не выявило нарушений в воздухе Казани

Во время мундиаля в столице Татарстана работают пять передвижных экологических лабораторий, одна из которых всегда находится у стадиона Kazan-Arena.

События

03 июляЗемляничное лето: карта ягодных мест в окрестностях Казани и советы собирателям

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8