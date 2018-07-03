Обследование подтвердило воспаление сухожилия у Жиркова

Футболист больше не сыграет на домашнем чемпионате мира.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Обследование подтвердило воспаление сухожилия одной из мышц голени у футболиста сборной России Юрия Жиркова. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети Twitter.

«Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположении сборной», — говорится в сообщении.

Футболист был заменен после первого тайма матча 1/8 финала мундиаля против сборной Испании. Ранее он пропустил несколько тренировок из-за ушиба.

Жирков вряд ли еще сыграет на домашнем чемпионате мира. Об этом заявил после матча главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.