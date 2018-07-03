Минниханов и Сердюков обсудили проект развития Адмиралтейской слободы

Производственные мощности Казанского вертолетного завода будут сконцентрированы на единой площадке.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и другие участники состоявшегося сегодня на Казанском вертолетном заводе рабочего совещания обсудили проект развития территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Промышленные объекты предприятия должны быть перенесены с этого участка.

Исторически завод располагался в Адмиралтейской слободе, но позднее появилась площадка в Авиастроительном районе Казани, со временем превратившаяся в основную. Сейчас предприятие завершает техническое перевооружение и модернизацию производства, предполагающие концентрацию мощностей на единой площадке, расположенной по адресу: ул. Тэцевская, д 14, отмечает пресс-служба КВЗ.

Кроме того, на совещании шла речь о финансовом состоянии предприятия, загрузке его мощностей и реализации проектов, направленных на повышение эффективности производства.

Участниками обсуждения помимо Президента Татарстана и индустриального директора «Ростеха» стали генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, помощник Президента РТ Равиль Зарипов, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы республики.