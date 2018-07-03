Нагуманов не получал предложений от кадрового резерва Президента РФ

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Бизнес-омбудсмен Республики Татарстан Тимур Нагуманов заявил, что пока не получал предложений от кадрового резерва Президента России.
«Мне в Татарстане очень нравится. Здесь комфортно и очень удобно жить. Работа очень интересная, адекватные люди, и есть большое поле для деятельности», – отметил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о том, собирается ли он в ближайшее время покинуть республику вслед за Артемом Здуновым (экс-министр экономики РТ, ныне Премьер-министр Дагестана – прим. Т-и) и Игорем Носовым (экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис», ныне вице-губернатор Нижегородской области – прим. Т-и).
Кроме того, Нагуманов отметил, что участники президентского тренинга активно общаются друг с другом.
«У нас есть чаты. Сначала он был в Telegram'е. После того, как его запретили, мы перешли на WhatsApp. Мы активно общаемся, встречаемся небольшими командами, поздравляем друг друга с днем рождения», – рассказал бизнес-омбудсмен.
«Резервистами» президентского тренинга стали четыре выходца из Татарстана: министр экономики республики Артем Здунов, бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и глава ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов.
В феврале текущего года Артем Здунов стал Премьер-министром Дагестана. В июле Игорь Носов занял кресло вице-губернатора Нижегородской области.
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