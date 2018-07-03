Татарстанские кадеты отправились на вторую смену лагеря «Гвардеец»

Для ребят подготовлены занятия по огневой, строевой и физической подготовке, а также культурная программа.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нижегородской области открылась вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец — 1», а в Пензе стартовала смена лагеря «Гвардеец — 2». Кадеты из Татарстана принимают в них участие, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В «Гвардеец-1» отправились ребята со всей Республики Татарстан, а в «Гвардеец-2» поехали 20 учеников Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Программа лагерей включает в себя занятия по огневой, строевой, физической подготовке, а также культурную составляющую. В течение 18-дневной смены ребята смогут изучить быт военнослужащих Российской армии, ощутить ее дух, а также познакомиться с новейшими образцами военной техники.