Портфель накопительных счетов ВТБ превысил 300 млрд рублей

Основной объем привлечения, более 90 процентов, приходится на национальную валюту.

Объем портфеля накопительных счетов банка ВТБ за пять месяцев текущего года вырос на 84,5 млрд руб. и превысил 300 млрд рублей. При этом количество клиентов, оформивших продукт, увеличилось на 35 процентов — до 1,6 млн человек.

Основной объем привлечения, более 90 процентов, приходится на национальную валюту. Средняя сумма, размещаемая на накопительном счете, составляет 150 тыс. рублей.

До конца года банк ВТБ планирует сохранить тенденцию роста портфеля накопительных счетов и увеличения количества клиентов, оформивших данный продукт.

Накопительный счет позволяет клиенту в любое время воспользоваться собственными денежными средствами без потери ранее начисленных процентов, а также получить высокую процентную ставку на остаток. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

До 31 августа 2018 г. в ВТБ действует акция, в рамках которой клиенты могут увеличить на 3,5 пп ставку по своему накопительному счету в первый месяц размещения средств — до 7,5 процента годовых. Условия действительны для владельцев «Мультикарты», подключивших опцию «Сбережения» и оформивших накопительный счет в сроки проведения акции.