Российские фильмы установили рекорд в отечественном прокате

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев заявил, что показатель по сравнению с 2017 годом вырос на 57 процентов.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Кассовые сборы российских фильмов за первое полугодие 2018 года составили 10,2 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в полтора раза, передает РИА Новости.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев заявил, что показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 57 процентов. По его словам, сборы в прошлом году за этот же период составили 6,5 млрд рублей, а в 2016 году — 5,6 млрд рублей.

Представитель Фонда кино также подчеркнул, что растут показатели российского кино и в иностранном прокате. В прошлом году в зарубежном прокате было собрано 44,3 млн долларов, то за эти полгода цифра уже достигла 30 млн долларов. Из них половину суммы принесла «Снежная королева 3», прокат которой успешно прошел в Китае.