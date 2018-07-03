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Татар-информ

3 июля 2018, 13:18

Экономика и финансы

ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов

Единая биометрическая система позволяет удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). С 1 июля 2018 г. ВТБ, в соответствии с Федеральным законом № 482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах. На текущий момент технология реализована в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть — в 2019 г.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

Сдать биометрию может любой желающий. Для этого необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (данную процедуру можно совершить в офисе банка). С помощью специального оборудования клиента сфотографируют и запишут его голос. После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

«Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов — важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту», — отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

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