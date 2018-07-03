В Казани южнокорейского журналиста дважды поцеловали в прямом эфире

Казанцы и гости города не в первый раз целуют корреспондентов, ведущих прямой репортаж.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Корреспондента южнокорейского канала MBN Кваль Йель Квона, ведущего прямой репортаж с улицы Петербургской в Казани, поцеловали две девушки-болельщицы. Видеоролик опубликован на канале MBN на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как девушки по очереди целуют журналиста в щеку, после чего тот улыбается и смеется.

Это не первый случай проявления подобных эмоций казанцами и гостями столицы Татарстана: так, после победы сборной Ирана в матче группового этапа против Испании иранский фанат расцеловал корреспондента «Пятого канала». Ранее житель Казани пытался поцеловать корреспондента FOX Sports: тот уклонился от проявления нежности, но показал молодому человеку одобрительный жест — большой палец.

Журналисты не всегда с одобрением относятся к подобному: например, мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора побила микрофоном футбольного фаната за домогательства.