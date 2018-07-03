В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» пострадали три человека

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» 7-й модели пострадали три человека, сообщили пользователи социальных сетей.
Сегодня ночью на 5-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск за поворотом на село Верхняя Мактама 19-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, потерял управление и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водителя госпитализировали с переломом ключицы. Его 19-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, еще одна девушка – закрытые переломы лонной кости. Все пострадавшие доставлены в приемный покой МЧС ПАО «Татнефть».
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Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах.
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