В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» пострадали три человека

На 5-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск 19-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с дороги.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» 7-й модели пострадали три человека, сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня ночью на 5-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск за поворотом на село Верхняя Мактама 19-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, потерял управление и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водителя госпитализировали с переломом ключицы. Его 19-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, еще одна девушка – закрытые переломы лонной кости. Все пострадавшие доставлены в приемный покой МЧС ПАО «Татнефть».