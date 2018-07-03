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На перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток

Татар-информ

3 июля 2018, 13:16

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В казанском пресс-центре ЧМ-2018 раскрыли секреты приготовления чак-чака

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Музей чак-чака предложил журналистам, освещающим мундиаль, приготовить и попробовать традиционное татарское лакомство.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Казанский музей чак-чака сегодня делился секретами приготовления традиционного татарского лакомства. В городском пресс-центре чемпионата мира по футболу — 2018 журналисты, освещающие ход мундиаля могли попробовать и чак-чак, и баурсак.

Наргиза Сафиуллина, хозяйка дома — так называют в музее чак-чака экскурсовода, который приветствует и угощает гостей — встречала представителей российских и зарубежных СМИ в интерактивной зоне пресс-центра чемпионата.

«Мука, яйца, масло, мед и сахар — вот то, что потребуется для приготовления чак-чака», — поделилась с собравшимися на интерактив журналистами. Мука и яйца за считанные секунды превратились в пышное тесто, которое ловкими движениями ножа было нарезано в тонкую аккуратную соломку.

«Есть два ключевых момента: температура масла, в котором обжаривается чак-чак, и процесс приготовления сиропа, которым потом заливается чак-чак. Он должен быть однородным, нельзя ни недодержать его на огне, ни передержать», — продолжала делиться она секретами.

Если сироп недодержать — он не будет связывать частички лакомства, и чак-чак развалится. «Раньше чак-чак готовили на свадьбу. И если чак-чак разваливался, это была очень плохая примета. А еще это показывало, что хозяйка не очень-то и умелая», — добавила немного истории Сафиуллина.

«Есть много версий — откуда пошло название „чак-чак“. Иногда говорят, что лакомство настолько вкусное, что оторваться невозможно. И на вопрос „а что ты ешь?“ в ответ раздавалось только „чафк-чафк“. Может и так, но вернее — перевод с татарского: „чак-чак“ — это чуть-чуть, а „баурсак“ — большой», — сообщила экскурсовод.

А еще она рассказала, что и до мундиаля, музей чак-чака пользовался большой популярностью. Иностранным гостям нравится и чай, точнее — травяные сборы, что в музее подают посетителям, и возможность самим узнать новые рецепты.

Говоря о популярности музея, Наргиза Сафиуллина поделилась: «У нас кто только не побывал: уругвайцы, немцы, французы, американцы... Представители десятков стран. А если говорить о том, у кого лучше всего получается готовить чак-чак, то тут удивили китайцы. У них с первого раза получилось так, будто они его всю жизнь готовят. Впрочем, говорят, у них тоже есть такое лакомство».

Емрах Харманжи, журналист из Турции, с удовольствием попробовал баурсак, а после дегустации сообщил коллегам из России: «У нас тоже готовят похожее блюдо. Только нарезка гораздо более мелкая, и вкус немного другой. Баурсак — это очень вкусно!».

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