Эксперты ВШЭ назвали продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

Оценки экспертов могут быть ниже реальных из-за тенденции увеличения продолжительности жизни.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В России продолжительность жизни на пенсии после того, как будет повышен пенсионный возраст, достигнет 14 лет для мужчин и 23 года для женщин. Об этом свидетельствуют данные доклада Высшей школы экономики под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Такие оценки могут быть даже ниже реальных из-за тенденции увеличения продолжительности жизни, которая отмечается в последние несколько лет, считают эксперты.

В настоящее время представителям мужского пола, которые дожили до возраста 65 лет, при условии, что показатели смертности сохранятся на уровне 2016 года, предстоит прожить в среднем 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, — 19,3 года.