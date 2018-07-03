Эксперты ВШЭ назвали продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В России продолжительность жизни на пенсии после того, как будет повышен пенсионный возраст, достигнет 14 лет для мужчин и 23 года для женщин. Об этом свидетельствуют данные доклада Высшей школы экономики под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».
Такие оценки могут быть даже ниже реальных из-за тенденции увеличения продолжительности жизни, которая отмечается в последние несколько лет, считают эксперты.
В настоящее время представителям мужского пола, которые дожили до возраста 65 лет, при условии, что показатели смертности сохранятся на уровне 2016 года, предстоит прожить в среднем 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, — 19,3 года.
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