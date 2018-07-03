По данным полиции, средства похитили 20 июня из банка, расположенного по улице Академика Зелинского.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Москве у замдиректора медцентра из ячейки в «Тимер Банке» украли 18 млн рублей, сообщает РБК.

По данным агентства, вчера вечером в полицию обратился заместитель гендиректора медицинского центра «Мира». Он рассказал, что из ячейки в банке у него исчезли 130 тысяч долларов и 10 миллионов рублей.

Полицейским удалось выяснить, что средства похитили 20 июня из помещения банка, расположенного по улице Академика Зелинского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».