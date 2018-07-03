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В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» пострадали три человека

Татар-информ

3 июля 2018, 12:39

Происшествия

В Казани перед судом предстанет мужчина, который по телефону «разводил» людей на деньги

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Звонивший представлялся родственником, который попал в ДТП.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанет мужчина, который по телефону «разводил» людей на деньги, сообщает пресс-служба Московского суда Казани.

Осужденный из колонии звонил с мобильного телефона на домашние номера жителей Казани, представлялся их родственником и говорил, что сбил человека. Он просил у них от 20 до 70 тысяч рублей, чтобы заплатить якобы сбитому человеку и избежать таким образом уголовной ответственности.

Всего таких звонков он сделал восемь, в семи случаях обмануть жертву злоумышленнику не удалось.

Тем не менее одна жительница Казани все же поверила мужчине. Он выдал себя за ее сына и попросил 42 тысячи рублей. Обманутая женщина передала деньги его подельнику.

В результате мужчину обвиняют по семи эпизодам «Приготовления к преступлению и покушения на преступление», а также в групповом мошенничестве.

 

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