Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

3 июля 2018, 17:32

Политика

МИД Польши обеспокоен возможной перезагрузкой отношений России и США

Рекомендуем

Глава польского МИД считает поддержку санкций в отношении России хорошим решением.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Польша обеспокоена возможной перезагрузкой отношений России и США, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Parlamentarny.pl.

«В целом желание Владимира Путина убедить Президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но мы посмотрим, какой будет эффект», — сказал Чапутович.

Он назвал поддержку санкций в отношении России хорошим решением в преддверии возможной перезагрузки американо-российских отношений.

По словам главы польского МИД, отношение Польши к России может измениться в случае выполнения последней требований Европы касательно Донбасса и Крыма.

Следующая новость

Гильмутдинов: Президентский совет не будет обсуждать языковой вопрос 13 июля
Новости дня
18:20
Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву
18:15
В Казани у Речного техникума перевернулась «ГАЗель»

Последствия ДТП удалось заснять на камеры мобильных телефонов очевидцам происшествия.

18:12
Президент Татарстана прибыл в Казахстан для участия в Астанинском форуме исламской экономики

В ходе рабочего визита Рустам Минниханов должен, в частности, встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.

18:01
Ангела Меркель и Хорст Зеехофер договорились по вопросу миграции
17:56
На Фестивале болельщиков в Казани прошел флешмоб волонтеров ЧМ

Добровольцы станцевали под официальную песню чемпионата мира Live It Up.

17:51
«Росатом» развивает в Татарстане пилотный проект по суперкомпьютерам

Суперкомпьютеры внедряются на производственных площадках республики.

17:51
Один человек пострадал при пожаре в краснодарском ТЦ «Северянин»
17:48
В Челнах открылся чемпионат и первенство РТ по парусному спорту

В ходе чемпионата разыграют девять комплектов медалей в классах «420», «Лазер – радиал», «Луч – радиал», «Луч» (мужчины).

17:38
Татарстан потратит на строительство в районах бассейнов и спортзалов 1,6 миллиарда рублей

В районах республики предполагается возвести пять универсальных спортзалов и восемь крытых бассейнов.

17:35
В Кукморе разыскивают ушедшего купаться с друзьями мужчину

Жена пропавшего сообщила, что супруг ушел из дома утром 2 июля и больше не возвращался.

17:34
Марадона предложил бесплатно тренировать сборную Аргентины
17:32
МИД Польши обеспокоен возможной перезагрузкой отношений России и США
17:21
Гильмутдинов: Президентский совет не будет обсуждать языковой вопрос 13 июля

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о ближайшей судьбе скандального языкового законопроекта.

17:16
Выпускник из Москвы сдал четыре ЕГЭ на 100 баллов
17:11
В Бавлах в открытом бассейне утонул 18-летний парень

Сейчас на территории бассейна работают представители экстренных служб.

17:08
Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» открыла набор актеров

Юбилейная творческая площадка у стен Свияжска будет работать с 26 июля по 5 августа.

17:00
Эксперты ВШЭ назвали продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста
16:56
Россию обязали заплатить по облигациям СССР
16:49
В аэропорту «Внуково» из-за сломанного шасси экстренно сел чартер из Турции
16:48
После путешествия из Турина в Пекин итальянец связал свою жизнь с Казанью

Гуидо Гуэррини намерен переехать в столицу РТ и уже сейчас занимается популяризацией имиджа города среди иностранцев.

16:44
В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018
16:40
В КФУ торжественно открыли Год Льва Толстого в Татарстане

Проведено около 50 мероприятий, как в КФУ, так и в целом по республике, посвященных писателю.

16:30
Программу «Курочки мои» представят джазовые дивы на фестивале «JAZZ в Кремле»
16:27
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Налетчики в течение четырех лет держали в страхе владельцев магазинов, салонов сотовой связи и ломбардов.

16:24
Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы РФ в США
События

03 июляЗемляничное лето: карта ягодных мест в окрестностях Казани и советы собирателям

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8