МИД Польши обеспокоен возможной перезагрузкой отношений России и США

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Польша обеспокоена возможной перезагрузкой отношений России и США, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Parlamentarny.pl.
«В целом желание Владимира Путина убедить Президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но мы посмотрим, какой будет эффект», — сказал Чапутович.
Он назвал поддержку санкций в отношении России хорошим решением в преддверии возможной перезагрузки американо-российских отношений.
По словам главы польского МИД, отношение Польши к России может измениться в случае выполнения последней требований Европы касательно Донбасса и Крыма.
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