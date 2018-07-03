В ноябре прошлого года 48-летняя летняя жительница Камско-Устьинского района уже была оштрафована на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Татарстане осудят продавщицу самогона, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ноябре 2017 года 48-летнюю жительницу Камско-Устьинского района РТ поймали на незаконной продаже алкоголя. Тогда женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.

В марте текущего года оперативники «под прикрытием» провели контрольную закупку у этой же женщины самогона. Бутлегерша была задержана. Женщина раскаялась и признала свою вину.

Уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно» направлено в суд для рассмотрения по существу.

