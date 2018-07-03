ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Советский»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у петербургского банка «Советский», сообщается на сайте регулятора.
В соответствующем документе Центробанка говорится, что решение принято в связи с тем, что значение всех нормативов достаточности средств банка ниже двух процентов. Кроме того, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, которое было установлено в момент государственной регистрации банка.
Банк «Советский» проходил процедуру санации с 23 октября 2015 года. Изначально его санацией занимался банк «Российский капитал». Новым санатором в марте 2016 года стал «Татфондбанк», который через год тоже потерял лицензию. С февраля 2018 года оздоровление банка осуществлялось посредством нового механизма — Фонда консолидации банковского сектора.
Банк «Советский» по состоянию на июнь 2018 года занимал 111 место по активам в банковской системе России.
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