ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Советский»

С 2018 года банк начал санироваться через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию у петербургского банка «Советский», сообщается на сайте регулятора.

В соответствующем документе Центробанка говорится, что решение принято в связи с тем, что значение всех нормативов достаточности средств банка ниже двух процентов. Кроме того, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, которое было установлено в момент государственной регистрации банка.

Банк «Советский» проходил процедуру санации с 23 октября 2015 года. Изначально его санацией занимался банк «Российский капитал». Новым санатором в марте 2016 года стал «Татфондбанк», который через год тоже потерял лицензию. С февраля 2018 года оздоровление банка осуществлялось посредством нового механизма — Фонда консолидации банковского сектора.

Банк «Советский» по состоянию на июнь 2018 года занимал 111 место по активам в банковской системе России.