В Альметьевске состоялась спартакиада по стритболу среди молодых специалистов

Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 30 июня на территории городского озера Альметьевска состоялась спартакиада по стритболу среди молодых работников ПАО «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района РТ.



Команды были распределены на четыре подразделения, борющихся в спартакиадном зачете. Всего в соревнованиях приняла участие 31 команда из Татарстана.



Победителями спартакиады стали работники Нижнекамской ТЭЦ, второе место заняли специалисты ООО «ТаграсчРемСервис», третье – у АО «Танеко»; четвертое место завоевали работники ООО «ЧОП Татнефть-Охрана».