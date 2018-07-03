МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающуюся грозу

Сегодня вечером, а также грядущей ночью и днем на территории республики пройдут ливни, сильный шквалистый ветер, грозы и град.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером, а также грядущей ночью и днем на территории республики пройдут ливни, сильный шквалистый ветер до 24 метров в секунду, грозы и град.

МЧС рекомендует владельцам маломерных судов из-за сложной обстановки на воде воздержаться от использования плавсредств, а водителям следует отказаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Во время сильного ветра следует убирать с балконов и дворов незакрепленные предметы, все окна должны быть плотно закрыты. Не стоит скрываться от ветра у стен домов, так как с крыши может обрушиться шифер и другие кровельные материалы. Держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Чтобы избежать травм от порывов ветра следует прятаться в подъезд или подвал здания.

При грозе существует повышенная вероятность поражения объектов энергетики. А град может повредить кровли, остекление зданий и сооружений. Во время грозы следует отключить электроприборы, закрыть окна и двери, поток воздуха – хороший проводник электрического тока.