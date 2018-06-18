Мексиканский «картонный болельщик» собирается приехать в Казань

Болельщика сборной Мексики Хавьера на ЧМ-2018 в Россию не пустила жена, поэтому друг Хавьера привез его картонную копию.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). «Картонный болельщик» из Мексики собирается посетить Казань. Болельщик сборной Мексики Хавьер стал известен благодаря своей картонной копии в полный рост, которую привезли его друзья на ЧМ-2018 в Россию. Самому Хавьеру приехать на мундиаль не получилось из-за запрета жены. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Друзья Хавьера активно выкладывали в социальные сети фото картонного друга. Вскоре он стал известным интернет-мемом. В итоге жена мексиканского болельщика отпустила его в Россию.

В ближайшее время Хавьер планирует оставаться в России. «Мы не возвращаемся», — ответил он на вопрос журналиста об эмоциях от мундиаля.

Хавьер отметил, что будет путешествовать — сначала поедет в Казань, а жена будет ждать его дома.