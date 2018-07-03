В МИД назвали условия для создания альтернативного интернета в России

Политика России не стремится к обособлению интернета, отметили в российском МИД.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В России есть возможности для создания альтернативного интернета, однако это произойдет только при самом неблагоприятном сценарии, заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев. Об этом сообщает ТАСС.

Политика России не стремится к обособлению интернета, однако к этому может привести политика Запада, насаждающего двойные стандарты, отметил Рогачев.

По его мнению, в западных странах, в отличие от России, более развита цензура киберпространства. «Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны „прикрывать“ интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму», — добавил представитель российского МИД.

Необходимо действовать так, чтобы по максимуму удовлетворять запросы всех партнеров, однако некоторые намеренно причиняют ущерб другим странам, заключил Рогачев.