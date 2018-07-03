Инцидент произошел в воздушной гавани Дюссельдорфа.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В немецком аэропорту сотрудник службы безопасности ударил коллегу ножом в голову, сообщает газета «Известия».

24-летний сотрудник службы безопасности аэропорта Дюссельдорф подошел к своему коллеге и ударил его ножом в голову.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавший задержан. Не исключено, что он страдает психическим расстройством.

